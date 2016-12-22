МЧС сняло угрозу цунами для Камчатки

Угроза цунами, объявленная на Камчатке после землетрясения в районе Берингова моря, снята. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

«Изменений уровня моря возле берегов Камчатки нет», — констатировали спасатели. После землетрясения МЧС провело обследование зданий в тех районах полуострова, где ощущались толчки. Оперативные группы не зафиксировали пострадавших и какие-либо разрушения в результате землетрясения.

Предупреждение о цунами было объявлено на Камчатке после того, как на границе Берингова моря и Тихого океана произошли подземные толчки магнитудой более 7 баллов. По данным, которые приводит МЧС, землетрясение произошло на глубине 6 км, в 300 км юго-восточнее села Никольское Алеутского муниципального района России.

В сентябре 2015 года на побережье Чили после землетрясения в Тихом океане обрушились волны высотой около 4,5 м. Магнитуда толчков, вызвавших цунами, составила 8,3. Власти страны провели эвакуацию прибрежных районов, некоторые населенные пункты были затоплены.