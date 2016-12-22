Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,66 59,27 EUR Нал. 68,57 67,99 USD Бирж. 59,33 +0,24 EUR Бирж. 68,16 +0,41 USD ЦБ. 59,07 -0,81 EUR ЦБ. 67,62 -0,74 EUR/USD 1,15 +0,01 ММВБ 1959,11 -0,08% РТС 1039,34 -0,47% Brent 48,50 +0,27% DJIA 21629,72 -0,04% Nasdaq 6314,43 +0,03% FTSE 7404,13 +0,35%
CNN рассказал об испытаниях США лазерного оружия в Персидском заливе
Лента новостей
СМИ узнали о сборе Флинном денег на адвокатов по «российскому делу» 04:57, Политика СМИ узнали о сокращениях в отделах МВД по борьбе с экстремизмом 04:23, Общество Сейсмологи объявили угрозу цунами после землетрясения у берегов Камчатки 04:04, Общество Трамп пригрозил Венесуэле новыми экономическими санкциями 03:30, Политика Греф заявил о поддержке создания новой банковской ассоциации 02:47, Финансы СМИ узнали о переходе Кисляка в Совет Федерации после возвращения из США 02:42, Политика Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши от нацистов 01:54, Общество «Газпром-медиа» ответил на сообщение о финансировании «Эха Москвы» из США 01:49, Технологии и медиа Учитель прокомментировал баннер против «Матильды» на футбольном матче 01:18, Общество Умерла скрипачка Майя Глезарова 00:35, Общество Сенатор заявил о попытке России помешать модернизации ядерных сил США 00:15, Общество Российские футболистки впервые выиграли матч на чемпионате Европы 00:14, Спорт «Яндекс.Такси» вернет пользователям 10% за поездки 00:00, Технологии и медиа США сняли запрет на провоз ноутбуков на рейсах с Ближнего Востока 17 июл, 23:52, Общество Бывший чеченский бизнесмен рассказал о пытках в мэрии Грозного 17 июл, 23:46, Политика ФСБ заявила о «километровых очередях» на въезде в Крым с Украины 17 июл, 23:17, Общество Украинский суд арестовал заподозренного в связи с ИГ россиянина 17 июл, 22:37, Общество Оппозиция Венесуэлы призвала к общенациональной суточной забастовке 17 июл, 22:26, Политика Лоббистский передел: почему восемь крупнейших банков решили выйти из АРБ 17 июл, 22:22, Финансы Сбербанк разошлет СМС клиентам через собственного мобильного оператора 17 июл, 22:10, Бизнес В США пять человек пострадали при аварии беспилотного автомобиля Tesla 17 июл, 21:57, Общество Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион за €599 тыс. 17 июл, 21:54, Общество Глава Petropavlovsk уволился после усиления «Реновы» в совете директоров 17 июл, 21:31, Бизнес Туроператоры назвали погоду причиной снижения спроса на курорты в России 17 июл, 21:29, Бизнес Дума отложила поправку об упрощенном получении гражданства жителями СНГ 17 июл, 21:20, Политика Экс-генералу МВД дали 7 лет колонии за хищение денег под видом премий 17 июл, 21:16, Общество ЦБ назвал «жарким» спор между банками и Ассоциацией российских банков 17 июл, 21:06, Финансы Глава Федерации еврейских общин осудил запрет книги «Насильно крещенные» 17 июл, 21:03, Общество
CNN рассказал об испытаниях США лазерного оружия в Персидском заливе
Технологии и медиа, 06:02
0
CNN рассказал об испытаниях США лазерного оружия в Персидском заливе

Военно-морские силы США (ВМС) провели в водах Персидского залива испытания лазерного оружия LaWS (Laser Weapons System). Об этом сообщил телеканал CNN, который следил за испытанием в режиме реального времени.

В ходе испытания военные поразили лазером беспилотный летательный аппарат. По данным телеканала, оружие было установлено на десантном корабле Ponce. Как заявил капитан ВМС США Кристофер Уэлл, лазер «более точен, чем пуля». Он также отметил, что оружие является «универсальным и может быть использована против множества целей».

По данным CNN, стоимость лазерной установки составляет примерно $40 млн. Один выстрел обходится примерно в один доллар.

В апреле 2013 года стало известно, что военные корабли США оборудуют лазерным оружием. Как сообщал телеканал CBS News со ссылкой на контр-адмирала американских ВМС Мэтью Кландера, новое оружие сможет «ослеплять» фотокамеры самолетов-разведчиков.  Кландер отмечал, что лазер планируется использовать против легких быстроходных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

Теги: США , лазерное оружие
Главное
СМИ узнали о сборе Флинном денег на адвокатов по «российскому делу» Политика
Материалы по теме
США провели испытания по перехвату аналога баллистической ракеты КНДР Политика
США проведут испытания ПРО THAAD в связи с ракетными запусками КНДР Технологии и медиа
СМИ узнали о переносе испытаний баллистической ракеты «Сармат» Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку