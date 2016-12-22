Трамп пригрозил Венесуэле новыми экономическими санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил предпринять «решительные и быстрые экономические действия» в случае, если президент Венесуэлы Николас Мадуро созовет Учредительное собрание 30 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Трампа.

«Вчера венесуэльский народ снова дал понять, что они выступают за демократию, свободу и верховенство закона. Однако их сильные и мужественные действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором», — заявил Трамп. Он также добавил, что США «не будут стоять», пока Венесуэла «рушится».

Николас Мадуро предложил провести в Венесуэле конституционную реформу. 1 мая он объявил о созвыве Учредительного собрания (Конституционной ассамблеи), которое фактически заменит парламент. Именно новый властный орган, в который войдут 500 человек, выбранных прямым голосованием 30 июля, разработает новую Конституциию страны.

После того, как Верховный суд решил предоставить президенту Венесуэлы право действовать в обход парламента, в стране начались массовые антиправительственные акции протеста. С начала апреля во время протестов погибли не менее 100 человек.

На проведенном оппозицией референдуме 98% проголосовавших выступили за досрочные выборы в Венесуэле. Также участники референдума выступили против предложенной Мадуро конституционной реформы.