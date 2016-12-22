Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши от нацистов

Министерство России опубликовало секретные документы об освобождении солдатами Красной Армии Польши от немецко-фашистских захватчиков в 1944-1945 годах. Документы были размещены на сайте ведомства.

Среди рассекреченных документов — боевые донесения и докладные записки, рапорты и справки, исторические формуляры и телеграммы. В ведомстве отметили, что «особое место» среди опубликованных документов занимают «докладные записки и донесения политорганов Красной Армии», в которых зафиксированы «многочисленные случаи массового уничтожения, грабежа и истязания польского населения гитлеровцами», а также «варварского разрушения оккупантами населенных пунктов и объектов культурного наследия».

В конце июня Минобороны опубликовало засекреченные документы о первых днях Великой Отечественной войны. В них содержались ответы командующих на ключевые вопросы Военно-исторического управления Генерального штаба Советской армии.

После этого на сайте ведомства также были опубликованы секретные документы о сотрудничестве СССР и Китая в 1936–1945 годах в борьбе с Японией и документы о грузино-осетинском конфликте.