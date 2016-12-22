Оппозиция Венесуэлы призвала к общенациональной суточной забастовке

Оппозиция Венесуэлы призвала провести общенациональную забастовку, направленную против президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters.

Оппозиционный лидер Фредди Гевара заявил, что «время настало». «Мы призываем всю страну в этот четверг присоединиться к массовой и мирной 24-часовой забастовке. Она станет механизмом давления на власти и подготовкой к эскалации протеста, которая произойдет на следующей неделе», — обратился он к гражданам страны.

Также представители оппозиции заявили о подготовке к созданию правительства национального единства и избранию судей, которые будут альтернативой контролируемому Мадуро Верховному суду страны.

Ранее стало известно, что на проведенном оппозицией референдуме 98% проголосовавших выступили за досрочные выборы. Также участники референдума выступили против предложенной Мадуро конституционной реформы. Явка на референдуме составила порядка 7,2 млн человек.