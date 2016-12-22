Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион за €599 тыс.

Стартовая цена спортивного автомобиля Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 года выпуска, принадлежавшего Элтону Джону, определена в £525–575 тыс. (€599–655 тыс.), говорится в сообщении на сайте аукциона.

Фото: silverstoneauctions.com

Машина будет продаваться на аукционе, местом которого назначена гоночная трасса в Сильверстоуне, Великобритания. Элтон Джон был владельцем спортивной машины с 1973 по 1975 год. Певец купил машину в честь успеха своего сингла и выпуска альбома «Goodbye Yellow Brick Road». Последний владелец имел машину в собственности в своей коллекции на протяжении 16 лет, поддерживая ее в рабочем состоянии «несмотря на ее стоимость». История приобретений автомобиля записана в клубе владельцев Ferrari.

Фото: silverstoneauctions.com

​Как говорится в описании, машина находится в отличном состоянии. Ее общий пробег за все время эксплуатации не превышает 81,6 тыс. миль (около 100 тыс. км). Ferrari продается в оригинальной (красной) окраске кузова.

Фото: silverstoneauctions.com

Элтон Джон — британский певец и композитор. Он занимает 9-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Является обладателем «Оскара» и пяти премий «Грэмми».