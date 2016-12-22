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Туроператоры назвали погоду причиной снижения спроса на курорты в России
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Туроператоры назвали погоду причиной снижения спроса на курорты в России
Холодное лето 2017, 21:29
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Туроператоры назвали погоду причиной снижения спроса на курорты в России

Спрос на путевки на российские курорты в летнем сезоне упал на 20–30%, сообщает RNS со ссылкой на ​Российский союз туриндустрии (РСТ). Как пояснила пресс-секретарь организации Ирина Тюрина, причиной стала плохая погода и конкуренция со стороны Турции.

По ее словам, многие российские туристы из-за плохой погоды предпочли отправиться на отдых за границу. «Как показывает практика, в плохую погоду продажи туров куда бы то ни было снижаются. Кажется, что плохая погода везде. В этом году она сыграла довольно серьезную роль в снижении турпотока на российские курорты», — рассказала она.

Директор Tez Tour Лариса Аханова подтвердила рост спроса на выездной туризм. По ее оценке, объем бронирования вырос в два раза по сравнению с прошлогодним сезоном. Рост продаж туров по России, напротив, замедлился.

Популярность российских курортов осенью снизилась в три раза
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В мае министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий заявил, что республике сложно конкурировать с Турцией в сфере туризма из-за демпинга зарубежных курортов. В связи с этим власти Крыма пообещали направить в правительство страны письмо с просьбой о поддержке отрасли в регионе.

Ранее, 11 июля, депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил Ростуризму ввести выездной сбор для туристов, отправляющихся на отдых по путевкам за рубеж. Свою инициативу он назвал «целесообразным шагом по защите и поддержке отечественного рынка летнего отдыха».

Теги: путевки , Туризм
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