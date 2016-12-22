Власти предсказали рост самогоноварения из-за ограничения продаж алкоголя

Ограничение продажи алкоголя по выходным может привести к росту популярности самогона и увеличению доли нелегального оборота алкоголя. Так замглавы Минпромторга Виктор Евтухов прокомментировал идею о запрете розничной реализации алкоголя в выходные дни, передает ТАСС.

Евтухов подчеркнул, что выгоду от такого решения смогут получить нелегальные продавцы алкогольных напитков. «Если подобное предложение будет воплощено в жизнь, граждане, лишенные возможности приобретать в выходные дни легальный алкоголь, вынуждены будут приобретать нелегальный алкоголь или суррогаты, увеличится самогоноварение», — заявил он.

Замминистра также напомнил, что в большинстве зарубежных стран нет подобных ограничений. «В большинстве стран подобные ограничения не действуют, что дает возможность гражданам приобретать и потреблять легальный безопасный алкоголь, а не поддерживать своим спросом теневой сегмент», — отметил Евтухов.

Газета «Известия» 17 июля сообщила, что Минздрав обсуждает идею запрета розничной продажи алкоголя по выходным. В свою очередь, Минздрав не подтвердил намерение включить подобное положение в стратегию формирования здорового образа жизни населения. В ведомстве подчеркнули, что пока обсуждение этой идеи ведется лишь на экспертном уровне.

Ранее в июле стало известно о предложении Минздрава ограничить скрытую рекламу алкоголя в фильмах и на телевидении. Эта задача была включена в проект стратегии формирования здорового образа жизни населения на период до 2020 года.