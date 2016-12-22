Правительство утвердило список кандидатов в совет директоров «Транснефти»

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, бывший президент «Башнефти» Александр Корсик и президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль утверждены кандидатами в новый состав совета директоров «Транснефти». Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства России.

Распоряжение, как сообщает агентство, подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Другими кандидатами в совет директоров оператора магистральных трубопроводов стали министр энергетики Александр Новак, помощник вице-премьера Аркадия Дворковича Дарья Василевская, президент «Транснефти» Николай Токарев, управляющий директор компании Nord Stream II Матиас Варниг и председатель совета директоров «Совкомфлота» Илья Клебанов. Не войдет в состав кандидатов действующий член совета директоров, ректор «Корпоративного университета Сбербанка» Валерий Катькало.

В конце мая ТАСС сообщал со ссылкой на президента «Транснефти» Николая Токарева, что в состав кандидатов в новый совет директоров компании не войдут следующие члены действующего совета: специальный представитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктиде Артур Чилингаров и первый вице-президент Газпромбанка Михаил Гришанков. В середине июня стало известно, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев войдет в новый совет директоров «Транснефти».

Ранее РФПИ стал акционером «Транснефти». РБК сообщал в мае, что этот фонд вместе с Российско-китайским инвестиционным фондом получили всего 2% в трудопроводной компании. В конце июня сообщалось, что Минэнерго предложило сделать «Транснефть» владельцем магистральных трубопроводов согласно законопроекту «О магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов», который был разработан по поручению президента России Владимира Путина от 30 июля 2015 года.