Очередной заместитель Тулеева покинул свой пост

Заместитель губернатора Кемеровской области по строительству Евгений Бухман покинул свой пост по собственному желанию. Об этом говорится на сайте областной администрации.

По данным администрации, свою должность Бухман занимал с августа 2014 года.​ Как сообщает издание «Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу администрации, исполняющий обязанности заместителя губернатора по строительству еще не назначен.

Это третий заместитель Амана Тулеева, покинувший свой пост с начала 2017 года. Ранее Аман Тулеев одобрил отставку своего заместителя по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерины Кутылкиной, затем свой пост покинул замгубернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолий Лазарев.