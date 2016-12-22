СМИ узнали о преследовании на Украине пользователей «Яндекс.Такси»

На Украине против пассажиров и водителей сервиса «Яндекс.Такси» начались преследования. По некоторым данным, пассажирам «грозят внесением» в базу «Миротворца». Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на волонтера Романа Доника.

Издание ссылается на видеозапись, опубликованную Доником. В ней активисты вызвали такси и сообщили водителю, что он «нарушает указ президента о санкциях против российских компаний». Позднее в одном из управлений полиции правоохранители сообщили, что «опросят свидетелей».

Кроме того, по словам Доника, все пользователи «Яндекс.Такси» «будут попадать в базу «Миротворца».

В «Яндекс.Такси» сообщили РБК, что компания не ведет деятельность на территории Украины. ​«Яндекс.Такси» не ведет бизнес на Украине и не получает дохода. Офисы «Яндекса» в стране закрыты, люди уволены, счета заморожены, никакой операционной деятельности нет», — сказал представитель компании. Однако он уточнил, что компания не отключала украинских пользователей от своих сервисов.

​«Яндекс» объявил о закрытии офисов на Украине 1 июня. «Яндекс.Украина» закрыла свои офисы в Одессе и Киеве, так как из-за санкций стало «фактически невозможно» вести деятельность в стране. Сотрудникам украинского отделения пообещали работу в офисах компании в разных странах. Ранее санкции против ряда российских IT-компаний, в том числе против «Яндекса», ввел президент Украины Петр Порошенко.