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ЦБ выявил за три месяца свыше семи тысяч фальшивых пятитысячных купюр
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ЦБ выявил за три месяца свыше семи тысяч фальшивых пятитысячных купюр
Финансы, 16:00
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ЦБ выявил за три месяца свыше семи тысяч фальшивых пятитысячных купюр

За апрель—июнь 2017 года в России обнаружено около 12,2 тыс. номинированных в рублях фальшивых купюр, следует из сообщения ЦБ. При этом более половины всех подделок (7402) пришлось на долю самых крупных, пятитысячных банкнот.

Чаще всех остальных купюр мошенники подделывают банкноты в 1 тыс. руб. За три месяца выявлена 4531 штука.

Доля остальных номиналов среди подделок невелика. Поддельных купюр по 500 руб. нашлось только 153, сторублевок — 58, пятидесятирублевых банкнот — 19. Кроме того, сотрудниками банков были обнаружены три поддельные бумажные десятирублевки и восемь металлических червонцев, а также 19 фальшивых монет по 5 руб. и две монеты по 2 руб.

За те же три месяца в России было выявлено 539 фальшивых иностранных банкнот, из которых 475 были номинированы в долларах США, 51 — в евро, 13 — в юанях.

Рекорд по числу выявленных поддельных иностранных банкнот был установлен в последнем квартале 2016 года, когда одних только фальшивых долларов нашли втрое больше (1527), чем всех подделок в апреле—июне 2017-го.

За весь 2016 год в России было выявлено 61046 поддельных рублевых купюр и 4546 иностранных банкнот.

Теги: ЦБ , фальшивомонетчики , фальшивые купюры
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