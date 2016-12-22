Навальный связал просьбу ФСИН о продлении испытательного срока с выборами

Оппозиционный политик Алексей Навальный считает, что просьба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о продлении ему на год испытательного срока является попыткой препятствовать его участию в выборах президента. Об этом Навальный написал на своем сайте.

«Испытательный срок, напоминаю, связан с участием в выборах <...> Вот сейчас по своему закону (мы его не признаем, он антиконституционный) добавят еще год, в течение которого я не смогу баллотироваться», — сказано в сообщении.

ФСИН попросила продлить испытательный срок Алексея Навального еще на один год 17 июля. Согласно заявлению ведомства, это решение было принято из-за того, что Навальный, осужденный на условный срок сразу по двум делам, совершил правонарушение, предусмотренное ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митингов).

Кроме того, ФСИН «в целях предупреждения повторных правонарушений» вынесло Навальному предупреждение о возможной замене условного срока на реальный. При этом глава избирательного штаба Навального Леонид Волков заявил РБК, что возможное продление испытательного срока на один год никак не повлияет на участие Навального в выборах.

В декабре 2014 года Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет по «делу «Ив Роше». В феврале Ленинский суд Кирова приговорил Навального по «делу «Кировлеса» к пяти годам лишения свободы условно, испытательный срок по этому делу составляет 1,5 года.