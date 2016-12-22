Медицинское заключение осужденного инвалида направят в суд

Медицинское заключение о состоянии осужденного инвалида-колясочника Антона Мамаева, позволяющее ему получить освобождение, направят в суд. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Как сообщает ведомство, врачебная комиссия завершила обследование Антона Мамаева на предмет «наличия у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей». Также ФСИН заявила, что «направит медицинское заключение в суд для принятия решения об освобождении инвалида I группы из-под стражи».

На данный момент, как говорится в сообщении, инвалид находится в ведомственной больнице «в палате, оборудованной для инвалидов-колясочников». Для ухода за Мамаевым «закреплен осужденный отряда хозяйственного обеспечения СИЗО».

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова добилась перевода осужденного инвалида из СИЗО в больницу, а также направила ходатайство в суд о его освобождении.

Антон Мамаев является инвалидом-колясочником I группы с тяжелой формой мышечной дистрофии. Он обвиняется в разбойном нападении на военнослужащего с угрозой убийством с целью завладения мотороллером. Мамаев осужден на четыре с половиной года колонии. Помогавший ему передвигаться признан сообщником и приговорен к трем годам заключения.

Москалькова подготовила 12 июля для рассмотрения Госдумой законопроект, позволяющий освобождать тяжелобольных заключенных. Он вносит изменения в ст. 81 УК РФ, где «возможность» освобождения тяжелобольных заключенных изменяется на «обязанность». В тот же день состоялось его обсуждение.

На данный момент освобождение могут получить заключенные с тяжелыми формами туберкулеза, раком четвертой стадии, тяжелыми формами диабета, хронической почечной недостаточностью, психическими и нервными расстройствами, болезнями сердца и легких, системы пищеварения, мочевыводящей системы, а также с ВИЧ, анемией и хронической и острой лучевой болезнью.