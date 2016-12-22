Лавров назвал «грабежом средь бела дня» дело с дипсобственностью в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «грабежом средь бела дня» ситуацию вокруг закрытых резиденций российского МИДа в США, сообщает ТАСС.

Глава российского МИДа назвал «бандитами с большой дороги» американских чиновников, заявлявших, что российская дипсобственность будет возвращена лишь в обмен на определенные действия. «Что касается сути того, что вы процитировали, если это так, то это грабеж средь бела дня», — сказал Лавров.

«Так люди себя приличные и воспитанные не ведут», — добавил он.

Ранее Кремль назвал «неприемлемыми» условия возврата российской дипсобственности: американские власти согласились передать закрытые резиденции российских дипломатов в случае, если они увидят «стремление» России сохранять режим прекращения огня в Сирии. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее назвал подобные заявления «шантажом» и добавил, что «по Сирии уже договорились».

В декабре 2016 года американские власти выдворили 35 российских дипломатов, а также закрыли российские дипмиссии в Нью-Йорке и Мэриленде. Обоснованием для этих действий послужило нападение на американских дипломатов в Москве.

Российская сторона воздержалась от «зеркальных мер» в надежде на изменение ситуации с приходом Дональда Трампа на пост президента США. Однако вопрос о российской дипсобственности остался нерешенным. Кроме того, российские дипломаты, которые направлены для замены высланных, столкнулись, как сообщили в МИДе, с проблемами при получении американской визы.

В начале июля в СМИ появилась информация о подготовке ареста американской дипсобственности в Москве — дачи в Серебрянном Бору, склада и даже резиденции американского посла в Спасо-Хаусе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что терпение Москвы «на исходе».