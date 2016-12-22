Разработчик антивирусов предупредил о фейковых письмах от iTunes Store

В интернете появились мошенники, которые собирают данные банковских карт и личную информацию, присылая письмо о несуществующей покупке в iTunes Store. Об этом сообщается в сообщении компании ESET, поступившем в РБК.

В сообщении отмечаетcя, что злоумышленники рассылают электронные письма от лица онлайн-магазина Apple. В письме говорится, что Apple ID клиента сервиса использовался на каком-то другом устройстве для покупки музыкального альбома Рианны. Мошенники написали, что пользователь может проигнорировать данное письмо, тем самым подтвердив покупку, или же отменить ее, пройдя по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт.

Данный сайт, замаскированный под официальный сайт Apple, предлагает пользователю ввести его Apple ID и пароль к нему, а затем имя, фамилию, почтовый адрес, телефон, дату рождения и данные банковской карты. Когда пользователь введет эти данные, появится сообщение, что его учетная запись прошла проверку, а затем его перенесет на главную страницу настоящего iTunes Store, но его данные попадут к мошенниками.



«ESET рекомендует игнорировать спам-рассылки и использовать комплексные антивирусные продукты с функциями антиспама и антифишинга», — заявили в компании.

В марте 2016 года сообщалось, что компьютеры Apple Mac впервые были заражены вирусом, который вымогал у пользователя деньги, шифруя его данные. Хакеры заразили компьютеры с помощью программы Transmission, BitTorrent-клиент c открытым кодом. Пользователь скачивал версию 2.90 этой программы, и заражал свой Mac. Для дешифровки компьютера хакерам нужно было заплатить один биткоин ($400 по курсу на тот момент).