Один человек погиб и трое ранены при аварии в парке аттракционов в Турции

В Турции один взрослый погиб и трое детей ранены в результате аварии на аттракционе в Центральной Турции, сообщает турецкое агентство DHA.

В результате аварии на аттракционе «американские горки» в турецком городе Киршехире погиб один взрослый и пострадали трое детей. Вагонетка упала с высоты пяти метров на отца одного из детей, катавшихся в это время на аттракционе. Его сын и еще двое детей госпитализированы. Парк закрыт, директор и менеджер задержаны.

В конце мая в Турции перевернулся автобус с туристами из СНГ. Среди пострадавших были граждане России. В результате инцидента пострадали 18 пассажиров. Автобус вез туристов из Бодрума в Памуккале.

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