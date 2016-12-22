Европейский совет расширил персональные санкции против граждан Сирии

Европейский совет расширил персональные санкции против Сирии, добавив в список 16 человек. Об этом сообщается на сайте высшего политического органа ЕС.

В санкционный список вошли восемь высокопоставленных военных и восемь ученых, которые, как полагает Европейский совет, участвовали в распространении и доставке химического оружия. Санкции против них были введены за «роль в разработке и использовании химического оружия против гражданских лиц».



Как отмечается в сообщении, 255 лицам из черного списка запрещен въезд на территорию Европейского союза, а также заморожены их счета в ЕС. Санкции против них были введены за «репрессии против гражданского населения Сирии, поддержку действующего режима» или связь с людьми, которые поддерживают власть сирийского президента Башара Асада. Кроме того, заморозке были подвержены счета 67 человек.

В настоящий момент действуют санкции ЕС против сирийского государства. Ограничительные меры включают в себя нефтяное эмбарго, заморозку счетов сирийского Центрального банка на территории ЕС, ограничение экспорта на оборудование или технологии, которые могут быть использованы для проведения репрессий, а также для слежки в интернете и отслеживания телефонных звонков. Данные ограничительные меры будут действовать до 1 июня 2018 года.

Полный список лиц, против которых были введены санкции, будет опубликован в официальном журнале ЕС во вторник, 18 июля.

Последняя крупная химическая атака в Сирии произошла 4 апреля в населенном пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб. По данным Сирийского мониторинга по правам человека, базирующегося в Лондоне, в результате погибли более 80 человек.

США в ответ на химатаку нанесли ракетный удар по базе сирийских войск Шайрат. Как заявили в Вашингтоне, именно с нее вылетели самолеты, которые принимали участие в химической атаке на Хан-Шейхун. Дамаск свою причастность к атаке отрицает.