«Ведомости» узнали о расширении программы реновации на 1,5 тыс. домов

В московскую программу реновации жилья могут войти еще от 1,5 до 1,6 тыс. домов, которые не успели подать протоколы собственников жилья с просьбой включить их в государственную программу обновления жилого фонда. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники в мэрии Москвы.

​По словам собеседников издания, итоги голосования жителей домов по вопросу включения в программу реновации еще не подвели — в мэрии продолжается сверка протоколов голосования общих собраний собственников жилья (ОСС) и подтверждение их подлинности.

При этом в момент подписания закона о реновации президентом пополнение списка домов, участвующих в программе, прекратилось. К этому моменту он состоял из 4546 домов (примерно 15% всех домов исторической Москвы).

Однако московские власти намерены добавить в программу реновации те дома, жители которых проведут общие собрания собственников (ОСС), и передадут протоколы заседания в управу не позднее 20 июля.

Больше всего желающих войти в программу реновации наблюдается в Новой Москве, там такое решение приняли жители 199 домов. Об этом сообщил «Ведомостям» руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Изначально в перечень для голосования входило 67 домов, а 11 отказались.

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон о реновации жилого фонда, который который предусматривает снос ветхого жилья и переселение его жителей в новые дома. На данный момент в списке «под снос» 4546 жилищ, из которых, по данным РБК, жители 4087 домов проголосовали за снос пятиэтажек, а 452 домов высказались против.

Власти Москвы на Moscow Urban Forum (Московский урбанистический форум) 6 июля показали макеты кварталов, которые появятся в столице по программе реновации. На них показаны новые дома и прилегающие к ним детские площадки и спортивные комплексы во дворах.