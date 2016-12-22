Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вносятся изменения в правила дорожного движения. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Поправки были разработаны Министерством транспорта, уточнили в правительстве. Введены новые дорожные знаки «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации «Экологический класс транспортного средства», говорится в сообщении.

В ПДД также введены новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», а также соответствующие дорожные знаки и разметки для обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах, пояснили в кабмине.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения действие дорожного знака «Остановка запрещена» распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта», отмечается в сообщении.

Кроме того, постановлением вносятся изменениями в движение велосипедистов — разрешается движение по тротуару или пешеходной дорожке при сопровождении взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет, говорится в сообщении. Также в ПДД включили словосочетание «трамвайные пути», добавили в правительстве.

В кабмине пояснили, что изменения внесены в целях защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных веществ, а также в целях повышения безопасности пешеходов, велосипедистов, маршрутных транспортных средств. Изменения позволят органам госвласти и местного самоуправления регулировать режим проезда транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ в населенных пунктах, отмечается в сообщении. «В том числе предоставляя преференции для экологически чистых транспортных средств», — заключили в правительстве. ​