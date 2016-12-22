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Адвокат «русского хакера» Евгения Никулина направил письмо Трампу
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Адвокат «русского хакера» Евгения Никулина направил письмо Трампу
Политика, 03:30
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Адвокат «русского хакера» Евгения Никулина направил письмо Трампу

Адвокат так называемого «русского хакера» Евгения Никулина, подозреваемого во взломе Linkedin, Dropbox и Formspring, Владимир Макеев направил письмо президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо, которое имеется в распоряжении издания.

В письме защитник призвал Трампа обратить внимание на «незаконные попытки спецслужб США добиться от россиянина лжесвидетельства о якобы имевшем месте его вмешательстве в ход американской предвыборной кампании», отмечает газета.

Еще одно письмо сын Владимира Макеева адвокат Илья Макеев, который также представляет интересы Никулина, направил министру иностранных дел Сергею Лаврову, в котором попросил его проинформировать Министерство иностранных дел Чехии о нарушении прав Никулина, пишет издание.

В письме, которое адвокат направил Трампу говорится, что сотрудник ФБР Джеффри Миллер «предлагал Никулину согласиться на экстрадицию в США и там в СМИ скомпрометировать вашу предвыборную компанию, оговорив себя, во взломе серверов демократической партии», пишет газета. «За это лжесвидетельство ему было обещано прекращение уголовного преследования, денежное вознаграждение и гражданство США», — приводит издание текст письма.

Макеев в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что его подзащитного «пытаются психологически сломать, чтобы тот пошел на сделку с американскими спецслужбами». По его словам, Никулину создали «неадекватно строгие» условия содержания — ограничивают в прогулках днем и не разрешают звонить родным.

В посольстве России в Чехии от комментариев воздержались, отмечают «Известия». «Наша задача — оказывать содействие, а не добиваться максимальной публичности», — подчеркнул пресс-атташе дипмиссии Алексей Колмаков.

В свою очередь чешский адвокат Никулина Мартин Садилек сказал изданию, что защита пытается не допустить его выдачи США. Он отметил, что власти США «не предоставили никаких весомых доказательств по делу». Чешскому суду необходимо обратить внимание на то, что Никулину в США грозит 54 года лишения свободы, а в Чехии могут дать максимум восемь лет, подчеркнул Садилек.

В середине июля Мартин Садилек передал СМИ показания сотрудника ФБР, которые стали основой уголовного дела против Евгения Никулина. Из них следует, что в 2012 году LinkedIn пожаловалась ФБР на хакера, открывшего доступ к 6,5 млн паролей пользователей соцсети. LinkedIn заподозрила аккаунт одного из инженеров компании, который в Калифорнии подключался к корпоративной сети как минимум с трех российских IP-адресов. Из показаний также следует, что по аналогичной технологии работал человек, который взломал Dropbox и Formspring.

ФБР выяснила IP-адреса, с которых заходили в аккаунты сотрудников. Как минимум семь из них были зарегистрированы «Национальными кабельными сетями» (100% акций — у «Ростелекома»). Согласно показанию сотрудника ФБР, службе также удалось определись устройство, которым пользовался Никулин.

Садилек в разговоре с РБК заявли, что показания агента ФБР «не содержат ничего, кроме спекуляций».

Евгения Никулина задержали осенью 2016 года в Чехии. США и Россия впоследствии подали запросы о выдаче россиянина. Министерство юстиций США заявило, что Никулин взломал и нанес ущерб компьютерам компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring и обвинило в краже при отягчающих обстоятельствах личных данных. Москва в свою очередь заявляла, что выдачи Никулина США не допустит.

Теги: письмо , Дональд Трамп , Евгений Никулин , "русский хакер"
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