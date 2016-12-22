В Киеве при открытии магазина российского бренда одежды произошла драка

В Киеве в торговом центре Skymall на открытии магазина российского бренда одежды «Глория Джинс» произошла потасовка между активистами, которые организовали акцию протеста против открытия магазина, и охранниками торгового центра. Об этом в эфире «Громадьского радио» рассказала активистка общественного движения «Отпор» Екатерина Чепура.

Инцидент произошел в субботу, 15 июля, уточнила она. Чепура пояснила, что активисты движения «Отпор» приняли участие в акции из-за того, что фабрика «Глории Джинс» работает на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

По ее словам, охранники торгового центра «набросились на активистов, порвали плакаты, завели их в подсобное помещение и нанесли им телесные повреждения». «Мы вообще не применяли силу. Первой применила силу охрана», — утверждает Чепура. Она отметила, что активисты не успели развернуть плакаты и начать акцию, поскольку «они [охранники], видимо, через интернет узнали об акции и нас ждали».

Чепура добавила, что активисты и прохожие, которые стали свидетелями потасовки, вызвали полицию. По ее словам, активистов отпустили только после того, как приехали сотрудники полиции. Трое из членов движения «Отпор» написали заявления о нанесении им телесных повреждений, рассказала она. Чепура добавила, что одного из активистов увезла скорая помощь, у него имеется справка о нанесении телесных повреждений.

Запись инцидента появилась в Youtube. На кадрах видно, как происходит потасовка, после чего охрана увела активистов от магазина.