Правительство Малайзии пообещало не блокировать Telegram

Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди заявил, что правительство страны пока не намерено блокировать мессенджер Telegram. Об этом Хамиди заявил в ходе пресс-конференции, передает Channel NewsAsia.

По данным издания, власти Малайзии до сих пор не нашли какие-либо доказательства, говорящих о том, что мессенджер может быть связан с «преступностью или терроризмом». Вице-премьер также добавил, правительство «уважает права потребителей в стране и не намерено мешать пользователям, которые используют Telegram для общения».

Вице-премьер при этом подчеркнул, что власть продолжит отслеживать медиаприложения для выявления подозрительной деятельности.

Ранее в Индонезии заблокировали веб-версию Telegram. По данным министерства информационных технологий и связей страны, решение было принято в связи с «распространением многими Telegram-каналами запрещенного контента», в том числе пропаганды радикальных взглядов и терроризма.

В свою очередь, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что согласен пойти навстречу требованиям властей Индонезии после блокировки мессенджера в стране. В частности, Telegram усилит борьбу с террористическим контентом и создаст специальную группу модераторов, специализирующихся на Индонезии.