Нарушивших антидопинговые правила спортсменов лишат стипендии президента

Президент Владимир Путин подписал указ о лишении президентской стипендии спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Указ вносит изменения в положение о порядке выплаты стипендий президента спортсменам, тренерам и другим специалистам спортивных сборных команд России, которое было утверждено в марте 2011 года, говорится в сообщении.
Согласно документу, если спортсмен, тренер или иной специалист в области физкультуры и спорта, который получает стипендию президента, в том числе если он является чемпионом Олимпийских, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр, нарушил антидопинговые правила, то он «лишается права на получение стипендии президента Российской Федерации».
В этом случае такой спортсмен, тренер или другой специалист в области физкультуры и спорта не сможет претендовать на получение стипендии еще два года после года, когда истечет срок применения санкций, отмечается в указе.