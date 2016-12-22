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Times связала с Россией кибератаки на ирландские и британские энергосети
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Times связала с Россией кибератаки на ирландские и британские энергосети
Политика, 13:07
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Times связала с Россией кибератаки на ирландские и британские энергосети

Хакеры, которых поддерживает правительство России, атаковали энергетические сети Ирландии и Великобритании, чтобы проникнуть в системы их контроля, пишет британская газета The Times со ссылкой на аналитиков систем безопасности.

По их мнению, атаковать могли и энергетические компании в Северной Ирландии.

В июне связанная с российской разведкой группа хакеров атаковала компьютерные системы Совета электроснабжения Ирландии (Electricity Supply Board of Ireland, ESB), отмечают аналитики. Хакеры посылали сотрудникам ведомства сообщения с вредоносными программами. Издание утверждает, что владеет примерами этих «писем», которые хакеры рассылали инженерам ирландского энергетического сектора, имеющим доступ к системам контроля энергосистем.

The Times отмечает, что свидетельств нарушений в работе энергосетей не обнаружено, но, по мнению специалистов по вопросам кибербезопасности, хакеры могли украсть данные и пароли доступа к системам безопасности британской энергетики. Ирландский национальный центр кибербезопасности (Ireland’s National Cyber Security Centre) заявил, что «работает» над этим вопросом.

Эксперты по кибербезопасности считают, что Ирландию используют как полигон для кибервойны команды российской разведки и, возможно, «одна из нескольких стран Евросоюза», которую Россия «может пытаться дестабилизировать». По мнению экспертов, Ирландия является «важной базой» для многих технологических гигантов США, таких как Facebook и Apple.

Издание отмечает, что на прошлой неделе официальные лица США подтвердили, что российские хакерские команды проникли в американские ядерные и другие энергетические компании. По словам аналитиков, против ирландских компьютерных систем применили тактику, аналогичную недавней атаке на американские электростанции (АЭС) и ядерные установки.

Речь идет о хакерской атаке на «бизнес-системы американской атомной энергетики и других энергетических компаний», а также ядерных установок США, в которой обвинили российских хакеров. Об этом писала 9 июля газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц правительства Соединенных Штатов. Источники газеты утверждали, что хакеры не взломали только те системы АЭС, которые были связаны с деловыми и административными задачами, включая базы данных работников станций.

Американские власти заявили о подозрении России в причастности к кибератакам на АЭС США, писал 7 июля сообщал Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. Кибератаки совершили, чтобы «сорвать энергоснабжение страны» и завладеть контролем над системами управления оборудованием на атакованных АЭС. Представители электростанции Wolf Creek подтвердили Bloomberg информацию о кибератаки. По их словам, это не повлияло на работу АЭС.

Теги: Великобритания , Ирландия , кибератаки , энергосистема , российские хакеры
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