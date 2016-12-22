Глушаков ответил на оскорбления болельщиков в матче за Суперкубок

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал выкрики болельщиков «Локомотива» в свой адрес во время матча за Суперкубок. По словам футболиста, которые приводит «Р-Спорт», он понимает зрителей.
Во время матча болельщики «Локомотива» выкрикивали с трибун оскорбления в адрес Глушакова, который в 2013 году покинул команду и перешел в «Спартак». «То, что болельщики «Локомотива» кричат, я их понимаю. Я никогда ничего плохого не могу сказать за то, что меня хаят, это понятно. Но я сделал правильный шаг, я доказал многим, выиграв чемпионство и Суперкубок в «Спартаке», — сказал футболист.
При этом Глушаков отметил, что не винит болельщиков свой бывшей команды, пообещав в любом случае относиться к ним с уважением. «Неприятно это слышать, но они просто не были в моей шкуре. Я работал, тренировался, всю душу вкладывал в каждую тренировку в «Локомотиве». И был бы счастлив выиграть трофей в этом клубе, но жизнь так сложилось, что этого не произошло», — добавил он.
Матч за Суперкубок России прошел накануне на столичном стадионе «Локомотив». Счет в игре команды открыли в дополнительное время. Победу в борьбе за футбольный трофей одержал «Спартак» со счетом 2:1. Таким образом, команда впервые в истории стала обладателем Суперкубка России по футболу.