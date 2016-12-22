Минобороны заявило о завершении весеннего призыва на военную службу

Весенний призыв на военную службу в 2017 году завершен, в войска были направлены 142 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Интерфакс».

«Для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) в эту призывную кампанию направлено 395 человек. Всего в российской армии АГС проходят 970 человек», — отмечается в сообщении Минобороны. В ведомстве указали, что число призывников, не явившихся в военкоматы, в этом году не превышало 0,2%. Также в сообщении говорилось о том, что одной из особенностей прошедшего призыва стало предоставление отсрочки студентам, получающим среднее профессиональное образование, на весь период обучения. Ранее такой категории учащихся отсрочка предоставлялась только до достижения возраста 20 лет.

По данным Минобороны, каждый пятый призывник в этом году имел высшее образование. Для них ведомство предоставило два варианта на выбор: год службы по призыву или два года по контракту. «Наиболее талантливым предлагалось пройти службу в научных ротах. Весной было направлено в данные подразделения 356 молодых ребят. Всего в научных ротах проходят службу 649 человек» — указывается в сообщении.

В спортивные роты было направлено 199 человек, всего в них проходят службу 380 человек. Для того, чтобы попасть в спортивную роту, необходимо быть кандидатом в сборную России или состоять в олимпийском резерве. Призывники, имеющие детей, а также больных и престарелых родителей на попечении, направлялись нести службу в части, расположенные рядом с местом проживания призывников. Также Минобороны выдало каждому призывнику банковские и персональные электронные карты перед отправкой на службу.

Кроме того, в работе призывных комиссий в этом году принимали участие более 7,6 тыс. родителей и более 2 тыс. участников общественных организаций. По данным Минобороны, призывники, прибывшие в военкоматы в начале призыва, имеют «более широкий выбор видов Вооруженных сил и родов войск для прохождения службы». Однако призывник все же может не попасть в желаемые войска по состоянию здоровья или не справившись с испытаниями по профессиональному психологическому отбору.