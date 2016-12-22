Кадыров назвал «ерундой» заявления о похищениях геев в Чечне

Президент Чечни Рамзан Кадыров сказал, что считает «ерундой» информацию о притеснениях и похищениях геев в республике. Об этом он заявил в интервью с редактором спортивного отдела кабельного телеканала HBO.

Также он заявил, что в Чечне нет геев. «А если есть, то заберите их в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас, чтобы их не было, чтобы очистить кровь» — отметил Кадыров. Кроме того, он назвал геев «шайтанами» и «нелюдями». «И будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают» — подытожил президент Чечни.

В начале апреля «Новая газета» со ссылкой на «беспрецедентно большое количество источников» сообщала о том, что в Чечне произошли массовые задержания мужчин, заподозренных в гомосексуальности. По информации газеты, среди задержанных были представители муфтията Чечни, включая «известных, влиятельных и близких к главе республике религиозных деятелей», а также двое известных телеведущих Чечни.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов тогда заявлял, что массовых задержаний геев в республике не происходило. По его словам, «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике». Он назвал публикацию «Новой газеты» о задержаниях гомосексуалистов «абсолютной ложью» и «попыткой очернить Чеченскую Республику». «Я ответственно заявляю, что этот газетный материал — ложь и дезинформация», — отметил Каримов.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала о том, что подаст запросы в Генпрокуратуру и прокуратуру Чечни на информацию о похищениях геев в республике. «Я сегодня сделала запрос у министра внутренних дел Чечни, поступали ли к ним обращения о похищении людей вообще. С 1 января по 1 апреля ни одного обращения на территории Чечни не было», — подчеркнула Москалькова.

В конце мая она заявляла, что не получала ни одного обращения от лиц нетрадиционной сексуальной ориентации из Чечни или от их родственников с просьбой взять их под защиту государства.

«Несмотря на мои официальные заверения, что я готова как уполномоченный по правам человека в РФ обеспечить государственную защиту или же патронировать правоохранительные органы, ни один человек из этой категории или его родственник до сих пор не обратился ко мне с соответствующим заявлением», — сказала Москалькова.

Директор благотворительного фонда «Сфера» Игорь Кочетков подтвердил РБК информацию о том, что гомосексуалисты из Чечни не обращались за помощью к Москальковой.



