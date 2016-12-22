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В Турции уволили более 7 тыс. госслужащих к годовщине госпереворота
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В Турции уволили более 7 тыс. госслужащих к годовщине госпереворота
Политика, 01:45
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В Турции уволили более 7 тыс. госслужащих к годовщине госпереворота

В Турции более 7 тысяч полицейских, госслужащих и преподавателей были уволены в преддверии годовщины попытки госпереворота в стране. Об этом сообщает Reuters.

До этого было известно об около 138 тыс. уволенных или временно отстраненных от обязанностей человек. Эти данные приводил сайт Turkey Purge — сайт турецких журналистов, ведущих мониторинг.

Около 22 тыс. человек были уволены из главного управления безопасности страны (при общей численности в 273 тыс. человек) и около 9 тыс. человек из МВД Турции. Также были отправлены в отставку более 10 тыс. турецких офицеров, около 16,4 тыс. курсантов были отчислены из военных учебных заведений.

В министерстве здравоохранения уволили 6 тыс. человек, в министерстве юстиции — более 5 тыс. человек., а также более 4 тыс. судей и прокуроров. Система образования Турции лишилась около 44 тыс. человек.

Военный переворот в Турции. Фоторепортаж Еще 19 фото
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Турецкие военные предприняли попытку госпереворота 15 июля 2016 года. Попытка завершилась неудачей, в результате столкновений погибли 249 человек, еще более 2 тыс. пострадали. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с этим ввел в стране режим чрезвычайного положения.

В мае 2017 года Эрдоган заявлял о том, что режим ЧП в Турции продлится до тех пор, пока в стране не наступят «благополучие и мир». В июле 2016 года в Турции начались массовые аресты. По официальным данным, которые озвучил министр внутренних дел Сулейман Сойлу в начале апреля текущего года, с июля 2016 года в стране были задержаны почти 113 тыс. граждан. Из них 47 тыс. заключили под стражу, более 65 тыс. человек были отпущены на свободу после задержания и 41,1 тыс. человек находятся под надзором правоохранительных органов.

Власти задерживают людей, которые подозреваются в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Анкара считает его виновным в организации попытки госпереворота. По информации властей Турции, Гюлен вел пропаганду против правительства в школах и просветительских организациях, используя свое общественное движение «Хизмет». Также он внедрял в государственные институты своих сторонников, которые готовились к свержению режима Эрдогана.

Теги: Турция , увольнение , госпереворот , Реджеп Тайип Эрдоган
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