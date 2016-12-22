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Путин назвал порядочность главным лидерским качеством
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Путин назвал порядочность главным лидерским качеством
Политика, 18:59
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Путин назвал порядочность главным лидерским качеством

Порядочность является главным лидерским качеством, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК), передает ТАСС.

Путин отметил, что лидеру требуется профессионализм и современные знания, однако ключевым качеством, на его взгляд, является порядочность. «На это накладывается всё остальное. Если этого базиса, фундамента нет, всё остальное бессмысленно», — сказал он.

Глава государства также добавил, что вторым по важности качеством является «умение постоянно учиться у тех, кто в чем-то лучше тебя».

Президент Путин посетил Белгородскую область, чтобы поучаствовать в праздновании Дня металлурга, 50-летия Лебединского ГОКа и встретиться с губернатором региона Евгением Савченко. Ранее сообщалось, что в рамках встречи с представителями студенческих отрядов в Белгороде Владимир Путин заявил, что обсудит с руководством «Газпрома» возможность привлечения студенческих отрядов на строительство газопровода «Сила Сибири».

Теги: Владимир Путин , Белгород , порядочность
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