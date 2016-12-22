Штаб Навального в Казани потребовал 50 тыс. руб. за моральный ущерб

Глава казанского штаба Алексея Навального Эльвира Дмитриева обратилась в суд за компенсацией морального вреда чиновниками Казани, которые отказали ей в согласовании антикоррупционного митинга 26 марта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщает издание со ссылкой на исковое заявление Дмитриевой, глава казанского штаба Алексея Навального просит обязать исполком города выплатить 50 тыс. руб. за отказ согласовать антикоррупционный митинг в парке «Крылья Советов». Согласно заявлению Дмитриевой, ей «бездействием исполкома... был причинен моральный вред», а отказ провести митинг «нарушил ее право, закрепленное статьей 31 Конституции РФ». В совокупности нарушение личных неимущественных прав Дмитриевой принесло ей «нравственные страдания в виде разочарования в действиях органов власти, использующих незаконные средства и методы для достижения своих целей».

Митинг против коррупции в Казани 26 марта собрал 1,5 тыс. человек. Он не был согласован с властями, так как в местах, предложенных для проведения митинга, как ответили чиновники, уже проводятся «заявленные ранее мероприятия», а именно акции сторонников «Единой России». Акция противников коррупции тем не менее состоялась в формате «свободный микрофон». Собравшиеся свободно высказывали свое мнение со сцены, несмотря на то что полиция обратилась к митингующим с просьбой разойтись.

По окончании акции сотрудниками полиции была задержана сама Эльвира Дмитриева, а также глава отделения ПАРНАС в Татарстане Марсель Шамсутдинов. Они привлечены к административной ответственности, в качестве наказания суд назначил Дмитриевой 20 часов обязательных работ и штраф размером в 1 тыс. руб.

Ранее сообщалось об обысках 7 июля в казанском штабе Алексея Навального. Полиция обосновала обыск возможностью наличия запрещенных материалов. Обыски также прошли в штабах Алексея Навального в Москве, Новосибирске, Вологде, Астрахани, Чебоксарах, Екатеринбурге, Перми и Орле. Во время обысков изымались агитационные материалы, заготовленные активистами для проведения в 58 регионах страны всероссийской акции «Большой субботник», которая прошла 8 июля.

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