Захарова заявила о кибератаке на интернет-ресурсы МИДа 29 июня

Интернет-ресурсы Министерства иностранных дел России подверглись «очень масштабным» кибератакам 29 июня, заявила во время брифинга пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.

По словам пресс-секретаря, массовая хакерская атака, обстоятельства которой стали известны благодаря совместному расследованию МИД России и ФСБ, произошла в первой половине дня 29 июня. «Электронная почта Министерства иностранных дел России была подвергнута очень масштабной хакерской атаке с большими последствиями», — подчеркнула Захарова.

Как сообщила пресс-секретарь, для атаки была использована ранее скомпрометированная учетная запись посольства России в Иране и IP-адрес, зарегистрированный в Венгрии. Хакеры устроили массовую рассылку электронных писем на адреса пользователей домена mid.ru. В письмах содержалась ссылка на страницу авторизации общей почты ведомства. В результате ряда манипуляций злоумышленники получили доступ к почте проходивших по ссылке пользователей. Для противодействия последствиям кибератаки были заблокированы все учетные записи и проведены технические работы.

В октябре 2016 года телеканал CNN сообщил, что американский хакер Jester совершил успешную кибератаку на сайт российского дипведомства. Мария Захарова заявила, что взломан был старый сайт МИДа, который сейчас не используется.

В ноябре 2016 года NBC сообщил о проникновении американских хакеров в информационные сети Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры по противодействию хакерам, а Захарова прокомментировала данное сообщение как признание факта существования в США «государственного кибертерроризма».

В апреле Захарова заявляла о регулярных атаках сайта МИДа с IP-адресов США, причем доля посещений страницы хакерами составила 88% от всех посещений сайта.

