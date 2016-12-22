Российские физики создали первый 51-кубитный квантовый компьютер

Российские физики создали первый программируемый квантовый компьютер на базе 51 кубита, об этом говорится в сообщении Российского квантового центра (РКЦ).



«Лукину и его коллегам удалось решить с помощью своего квантового вычислителя задачу моделирования поведения множества связанных частиц, которая была практически нерешаема с помощью классических компьютеров», — говорится в сообщении РКЦ.



Физик и сооснователь Российского квантового центра Михаил Лукин, который руководил работой по созданию 51-кубитного квантового компьютера, рассказал, что эти аппараты смогут справляться с задачами, для решения которых классическим компьютерам потребовались бы миллиарды лет. «Например, с их помощью можно моделировать поведение сложных квантовых систем и создавать сверхпроводники, работающие при комнатной температуре, моделировать работу мозга», — рассказал Лукин.



По его словам, вычислительные элементы квантовых компьютеров построены на основе квантовых объектов — ионов, охлажденных атомов или фотонов, способных находиться в суперпозиции нескольких состояний, что позволяет им одновременно, то есть за один такт, делать сразу множество вычислений.



«Сегодня квантовая лаборатория Google под руководством Джона Мартиниса планирует эксперименты на компьютере с 49 кубитами, IBM уже проводит эксперименты с 17-кубитным устройством. Создание 51-кубитного компьютера — гигантский шаг вперед в этой области», — заявил физик.

Он также добавил, что в ближайшее время ученые намерены продолжить эксперименты с квантовым компьютером. Возможно, они попытаются запустить на нем знаменитый квантовый алгоритм Шора, который позволяет «взламывать» большинство существующих систем шифрования на базе RSA.



В мае 2015 года российские ученые заявили о создании необходимого для производства квантового компьютера сверхпроводящего кубита.



Квантовые кубиты (биты) представляют собой основной элемент квантовых компьютеров — аппаратов, способных производить вычисления со скоростью, в несколько раз превышающей скорость работы современных суперкомпьютеров.