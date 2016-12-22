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Ракета «Союз» с рекордным числом спутников стартовала с Байконура
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Ракета «Союз» с рекордным числом спутников стартовала с Байконура
Общество, 09:53
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Ракета «Союз» с рекордным числом спутников стартовала с Байконура

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», она выведет на орбиту космический аппарат «Канопус-В-ИК» и 72 спутника меньших размеров. Это рекордное для России число одновременно запущенных в космос спутников, передает ТАСС.

В госкорпорации «Роскосмос» отметили, что старт прошел «нормально».

Аппарат «Канопус-В-ИК» разработан для наблюдения за стихийными бедствиями и гидрометеорологическими явления, а также для поиска очагов лесных пожаров и картографирования. Комплекс разработан корпорацией «ВНИИЭМ» по заказу «Роскосмоса», говорится на сайте корпорации.

Теги: ракета-носитель , Байконур
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