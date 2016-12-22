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В Барнауле из-за тумана не смогли приземлиться четыре самолета
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В Барнауле из-за тумана не смогли приземлиться четыре самолета
Общество, 07:03
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В Барнауле из-за тумана не смогли приземлиться четыре самолета

В Барнауле сильный туман стал причиной отмены посадки для четырех рейсов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Все четыре рейса были отправлены на запасной аэродром в Новосибирск. перенести место посадки пришлось самолетам «Аэрофлота», «S7», «Уральских авиалиний» их Москвы и чартерному рейсу из Камрани.

В конце июня из-за непогоды в Москве были задержаны около 240 рейсов. Полету самолетов помешал мощный грозовой фронт над столицей. 

На следующий день Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку аэропортов «в связи с возможным нарушением авиакомпаниями лицензионного законодательства». Кроме того, надзорный орган пообещал проверить, как в аэропортах соблюдались права пассажиров, чьи рейсы были отложены.

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