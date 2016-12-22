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Навальный рассказал о слежке спецслужб за членами его семьи
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Навальный рассказал о слежке спецслужб за членами его семьи
Политика, 03:09
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Навальный рассказал о слежке спецслужб за членами его семьи

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный рассказал о том, что российские спецслужбы «постоянно» следят за членами его семьи, в том числе, за двумя детьми. Об этом оппозиционный политик сообщил в интервью Reuters.

«Следят спецслужбы. Они ходят за моими детьми, за моей женой, за мной», — рассказал основатель ФБК, добавив также, что «постоянно ездят машины [представителей спецслужб]». «Я уже даже не обращаю на это внимания, Юлю (жену Навального. — РБК) это в большей степени раздражает», — пояснил он.

Наибольшее количество сотрудников спецотделений, которые вели за ним слежку, Навальный, по его словам, заметил ​перед митингом 12 июня. «Было такое количество наружки, гораздо больше, чем обычно», — подчеркнул он, заметив, что тогда его супруга «возмущалась, что один из «наружечников» был в белых брюках, которые очень сильно обращали на себя внимание». «Она его постоянно замечала и кричала: «Я напишу жалобу в ФСБ, потому что они не в состоянии организовать нормальное наружное наблюдение», — рассказал оппозиционер, пояснив также, что он.живет «с этим уже много лет».

Фоторепортаж с акции протеста в Москве Еще 20 фото
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Ранее, 12 июня во многих городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, состоялись антикоррупционные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. В столице акция была согласована на проспекте Сахарова, однако за день до проведения мероприятия Навальный перенес ее на Тверскую улицу. Это решение он объяснил тем, мэрия, по его словам, не дала ему и его сторонникам установить на сцену экраны и звукоусиливающую аппаратуру. В итоге на Тверской улице в Москве, как рассказали РБК члены московского штаба Навального, были задержаны по меньшей мере 150 человек.

Теги: слежка , спецслужбы , Алексей Навальный
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