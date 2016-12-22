Макрон заявил об отказе Франции от требования ухода Башара Асада

Уход Башара Асада больше не является принципиальной позицией Парижа в вопросе сирийского урегулирования. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Ее трансляцию вел телеканал ABC.

Президент Франции заявил о «новом подходе Франции» к проблеме сирийского урегулирования. «У нас есть одна цель — уничтожение терроризма», — подчеркнул Макрон. Он отметил, что Париж намерен добиться создания стабильного и устойчивого политического режима в Сирии.

Также Макрон рассказал, что Франция согласна на участие представителя режима Асада в контактной группе по созданию «дорожной карты» политического урегулированию в Сирии.«Мы разделяем желание о том, чтобы в контактную группу вошли постоянные члены Совбеза, заинтересованные участники из региона. И, очевидно, в эти переговоры будет вовлечен представитель Башара Асада», — заявил он.

​В то же время, Макрон отметил, что в Сирии существует «красная линия» — применение химического оружия, нарушение которой неприемлемо для Франции. «Его применение будет вести к ответным мерам», — подчеркнул французский президент.

По итогам встречи с Путиным в мае французский лидер также заявил, что применение химического оружия является «красной линией» для Парижа, после пересечения которой последует немедленный ответ. Российский президент согласился с этим, однако отметил, что необходимо трактовать этот вопрос более широко. Путин преждложил выработать общую политику реагирования международного сообщества на факты применения химического оружия.