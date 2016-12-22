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Дипломаты проверят сведения о задержании в Турции семьи россиян с детьми
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Дипломаты проверят сведения о задержании в Турции семьи россиян с детьми
Общество, 00:00
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Дипломаты проверят сведения о задержании в Турции семьи россиян с детьми

Посольство России в Турции проверит информацию о том, что в Турции при попытке проникнуть в Сирию была задержана семья россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. пресс-секретаря посольства РФ в Анкаре Александра Лешукова.

По его словам, в российское представительство обратились родственники пропавшей пары. «По неподтвержденным данным, Светлана Уханова и ее гражданский муж Евгений Кочаари были задержаны в Хаттае при попытке проникнуть на территорию Сирии. С ними есть несовершеннолетние дети», — рассказал Лешуков.

Как уточнил Лешуков, Уханова и Кочаари являются жителями Саратовской области, передает «РИА Новости».

В мае, в турецкой провинции Анталья, был задержан турист из России. Его передали полиции после того, как он попытался похитить деньги из сейчас гостиницы. 

Теги: Турция , посольство
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