Суд не принял иск соратника Навального к Медведеву о блокировке в Twitter

Пресненский суд Москвы отказался принять иск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова к премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщила РБК пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина.
22 июня Албуров подал в суд на Медведева за то, что председатель правительства заблокировал его в Twitter. По словам сотрудника ФБК, Twitter Медведева является официальным источником информации о деятельности председателя правительства России и должен находиться для всех в открытом доступе.
Иск не может быть рассмотрен в административном судопроизводстве, говорится в пояснении к отказу в принятии иска (есть у РБК). В нем приводятся отсылки на законы о деятельности и премьера, в частности подчеркивается, что председатель правительства России временно заменяет президента страны, когда глава государства не в состоянии выполнять свои обязанности. Президент, в свою очередь, неприкосновенен — это закреплено Конституцией РФ.
«Учитывая структуру высшего исполнительного органа государственной власти, полномочия Председателя Правительства РФ, а также характер и содержание административного искового заявления Албурова Георгия Валентиновича, условия для принятия его к производству суда в порядке административного судопроизводства отсутствуют», — говорится в пояснении к отказу в иске.
Суд, вероятно, не признал Twitter Медведева официальным источником информации, однако точных выводов в обосновании к отказу нет, говорит старший юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк. «В этой ситуации возможно оспорить возврат заявления в вышестоящих инстанциях, и если они признают законность судебного акта, оспорить в Конституционный Суд норму, которой руководствовался суд», — сказал Хижняк.Албуров намерен обжаловать отказ в принятии иска, сообщил юрист ФБК Иван Жданов. «Это абсолютный абсурд — традиционные для Пресненского суда фразы. Обжалуем в частном порядке», — сказал в разговоре с РБК Жданов.