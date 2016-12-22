СПЧ призвал «довести до конца» дело об убийстве Немцова

Президентский совет по правам человека призвал довести до конца выделенное в отдельное производство дело против организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова. Об этом «РИА Новости» сообщил глава совета Михаил Федотов.
«Приговор основан на вердикте присяжных, и главное то, что этот приговор вынесен непосредственным исполнителям преступления, а заказчики и организаторы остались неизвестными. Мы исходим из того, что сила наказания не в его суровости, а в его неотвратимости», — сказал Федотов.
Ранее суд признал виновным бывшего военнослужащего батальона внутренних войск Чечни «Север» Заура Дадаева в убийстве Бориса Немцова и назначил ему наказание в виде 20 лет колонии строгого режима. Прокуратура просила для Дадаева пожизненного заключения. Дадаева лишили ордена Мужества и звания лейтенанта. Также сроки получили причастные к преступлению братья Анзор и Шадид Губашевы — 19 и 16 лет колонии соответственно. Кроме того, были осуждены Темирлан Эскерханов (на 14 лет) и Хамзат Бахаев (на 11 лет).
Адвокат Темирлана Эскерханова Анна Бюрчиева заявила, что приговор будет обжалован в Верховном суде и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). «Точку на этом ставить нельзя», — отметила Бюрчиева. «Очень грязный процесс, очень грязное следствие. С самого начала. 5 марта 2015 года Заур был похищен, и два дня мы не знали, где он. Показания он дал под пытками», — заявил старший брат убийцы Немцова Шахрудин Дадаев.Убийство Бориса Немцова произошло вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По данным следствия, это было заказное убийство, за которое киллеры получили около 15 млн руб. Пятеро подозреваемых в убийстве Немцова были задержаны в марте 2015 года. Один из возможных соучастников убийства Беслан Шаванов подорвался на гранате во время задержания в Грозном.