СПЧ призвал «довести до конца» дело об убийстве Немцова

Президентский совет по правам человека призвал довести до конца выделенное в отдельное производство дело против организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова. Об этом «РИА Новости» сообщил глава совета Михаил Федотов.

«Приговор основан на вердикте присяжных, и главное то, что этот приговор вынесен непосредственным исполнителям преступления, а заказчики и организаторы остались неизвестными. Мы исходим из того, что сила наказания не в его суровости, а в его неотвратимости», — сказал Федотов.

Ранее суд признал виновным бывшего военнослужащего батальона внутренних войск Чечни «Север» Заура Дадаева в убийстве Бориса Немцова и назначил ему наказание в виде 20 лет колонии строгого режима. Прокуратура просила для Дадаева пожизненного заключения. Дадаева лишили ордена Мужества и звания лейтенанта. Также сроки получили причастные к преступлению братья Анзор и Шадид Губашевы — 19 и 16 лет колонии соответственно. Кроме того, были осуждены Темирлан Эскерханов (на 14 лет) и Хамзат Бахаев (на 11 лет).

Адвокат Темирлана Эскерханова Анна Бюрчиева заявила, что приговор будет обжалован в Верховном суде и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). «Точку на этом ставить нельзя», — отметила Бюрчиева. «Очень грязный процесс, очень грязное следствие. С самого начала. 5 марта 2015 года Заур был похищен, и два дня мы не знали, где он. Показания он дал под пытками», — заявил старший брат убийцы Немцова Шахрудин Дадаев.