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ЦИК попросил у сенаторов помощи в выявлении НКО-иноагентов на выборах
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ЦИК попросил у сенаторов помощи в выявлении НКО-иноагентов на выборах
Политика, 17:48
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ЦИК попросил у сенаторов помощи в выявлении НКО-иноагентов на выборах

Совет Федерации (СФ) может помочь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) выявлять НКО-иностранных агентов, действия которых направлены на «дискредитацию выборов» и могут «влиять на разум» граждан России через интернет, заявил член ЦИК Антон Лопатин. Об этом сообщает ТАСС.

Лопатин отметил, что созрела необходимость в четком определении «иностранных агентов», в то время как избирательное законодательство, «рассчитанное на порядочного избирателя», изменилось. По мнению члена ЦИКа, этим могут воспользоваться те, кто «отрабатывает иностранные капиталы». «Совет Федерации мог бы нам в этом здорово помочь, [разработать] определенные рекомендации, которыми избирательная комиссия могла бы руководствоваться», — сказал он.

Лопатин подчеркнул, что многие НКО были иностранными агентами в прошлом и «не скрывают, что использовали иностранный капитал». Сейчас, по мнению члена ЦИКа, многие из них юридически не являются иностранными НКО, «но их интересы...могут быть направлены на дискредитацию выборов» и могут «влиять на разум» российских граждан через интернет.

В конце июня в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении контроля над НКО-иностранными агентами. Так, согласно парламентской инициативе, эмблемы НКО не должны «оскорблять расовые, национальные или религиозные» чувства, а также не могут иметь в названии слов «политическая партия», «партия» и включающих их сочетания слов. Также запрещается использование символики и элементов символики государственных органов и субъектов Российской Федерации, товарных знаков и схожих с ними символов, а также запрещенных в России организаций.
 

Теги: Совет Федерации , иностранные агенты , ЦК , Выборы
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