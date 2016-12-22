Думе предложили повысить предельную сумму покупки украшений без паспорта

Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии (Республика Саха) внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение суммы покупки ювелирных изделий, не требующих удостоверения личности покупателя. Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту, размещенной на сайте Госдумы.

Якутские депутаты предлагают повысить сумму покупки ювелирных изделий без предъявления удостоверяющих личность документов с 40 тыс. до 200 тыс. руб. наличными и со 100 тыс. до 500 тыс. руб. при использовании карты. Авторы законопроекта считают, что его принятие будет способствовать повышению внутреннего спроса на ювелирные изделия, объема продаж и прибыли предприятий отрасли, увеличению количества занятых в ней, «и, как следствие, повышению поступления доходов в бюджеты всех уровней».

Изменения депутаты Якутии предлагают внести в п 1.4–2 ст. 7 федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В пояснительной записке к документу говорится, что «повышение курса доллара отразилось на стоимости ювелирных изделий», а «идентификация физических лиц... повлияла на сумму среднего чека и, как следствие, на объем продаж ювелирных изделий».

Согласно вышедшему в конце июня отчету ОАО «Русские самоцветы», сокращение рынка ювелирных изделий в 2016 году было одним из самых значительных в сфере потребительских товаров. Объемы продаж ювелирных изделий в регионах России снизились на 20–30%. Упало производство изделий из золота и серебра (на 3,2% и 18,8% соответственно). Ранее оптовую компанию одной из крупнейших российских ювелирных фирм «Адамас» — «Адамас-ювелир» признали банкротом.