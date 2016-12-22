Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,40 59,78 EUR Нал. 68,99 68,20 USD Бирж. 60,04 +0,03 EUR Бирж. 68,52 +0,02 USD ЦБ. 60,18 -0,44 EUR ЦБ. 68,81 -0,64 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1954,40 +0,00% РТС 1025,20 -0,05% Brent 47,65 -0,13% DJIA 21532,14 +0,57% Nasdaq 6261,17 +1,10% FTSE 7418,07 +0,02%
Москалькова попросила суд об освобождении осужденного инвалида
Лента новостей
Осужденный за оправдание терроризма имам попал в больницу СИЗО 15:36, Общество Реализацию «закона Яровой» предложили провести за счет абонентов 15:35, Технологии и медиа Мединский подтвердил уход Кехмана с поста главы Новосибирского театра 15:32, Общество Половина ипотечных кредитов выдана в 10 регионах России 15:31, Недвижимость АвтоВАЗ показал салоны нового универсала и вседорожника 15:31, Авто ФАС не получала ходатайства об объединении Uber и «Яндекс.Такси» 15:17, Бизнес Полиция приостановила дело о нападении на Навального с зеленкой 15:09, Политика В Великобритании опубликовали законопроект о выходе из Евросоюза 15:07, Политика «Зенит» объявил о назначении Кержакова на пост в клубе 15:07, Спорт Цена акций «Яндекса» впервые превысила 2 тыс. руб. 15:04, Финансы Избитый волонтер штаба Навального в Москве обвинил политика в бездействии 14:48, Политика Москалькова попросила суд об освобождении осужденного инвалида 14:35, Общество Австрийский компромисс: как Россия и Запад преодолели кризис в ОБСЕ 14:34, Мнение Европейский университет заявил о начале оформления новой лицензии 14:26, Общество Синоптики пообещали москвичам жаркую погоду в выходные 14:23, Общество Волож прокомментировал сделку с Uber словами о формуле «единорогов» 14:17, Технологии и медиа Костин оценил вероятность сделки по объединению своих НПФ с фондами Минца 14:12, Бизнес Глава ВТБ24 станет первым заместителем главы ВТБ после слияния банков 14:09, Бизнес Песков прокомментировал поведение Трампа на встрече с Путиным 14:01, Политика Акции «Яндекса» вышли на исторический максимум после сделки с Uber 14:00, Бизнес Порошенко попросил ЕС отменить плату за роуминг для украинцев 13:58, Политика В Абхазии задержали подозреваемых в убийстве российского туриста 13:57, Общество СМИ узнали о решении Кехмана покинуть пост главы Новосибирского театра 13:48, Общество «Шоколадница» продала сеть придорожных кафе 13:47, Бизнес МАКС-2017: «Будут воздушные бои с элементами сверхманевренности» 13:45, Партнерский материал Кремль ответил на заявление Трампа о «выгодной для России» победе Клинтон 13:39, Политика
Москалькова попросила суд об освобождении осужденного инвалида
Общество, 14:35
0
Москалькова попросила суд об освобождении осужденного инвалида

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в Мосгорсуд ходатайство об освобождении тяжело больного Антона Мамаева. Об этом говорится в заявлении омбудсмена.

Уполномоченный также посетила Мамаева в городской клинической больнице № 20 города Москвы и обратилась в ​Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России с просьбой ускорить процесс медицинского освидетельствования осужденного, которое должно дать основания для освобождения инвалида. «Я нахожусь в постоянном контакте с родителями Антона, представителями ФСИН России и прокуратуры. Сделаю всё зависящее, чтобы эта сложная ситуация разрешилась как можно быстрее и с положительным итогом», — сказала она.

https://www.instagram.com/p/BWdC1aTF6AV/?taken-by=moskalkova.official&hl=ru

Ранее Москалькова, как сообщал ТАСС, добилась перевода осужденного инвалида-колясочника с тяжелой формой мышечной дистрофии Антона Мамаева из СИЗО в больницу. Мамаев является инвалидом первой группы. Он был приговорен к четырем с половиной годам колонии за разбой, совершенный в отношении бывшего бойца спецназа.

https://www.instagram.com/p/BWZrPjaFP2c/?taken-by=moskalkova.official&hl=ru

Мамаев обвинялся в разбойном завладении мотороллером с угрозой насилия. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске признан соучастником разбоя и осужден на три года.

12 июля Москалькова подготовила законопроект, касающийся освобождения тяжелобольных заключенных. Законопроект вносит изменения в ст. 81 УК РФ, где вместо возможности освобождения тяжелобольных заключенных Москалькова предлагает прописать обязательность.

На данный момент право на освобождение дают ​туберкулез, рак четвертой стадии, тяжелые формы диабета, хроническая почечная недостаточность, психические и нервные расстройства, болезни сердца и легких, системы пищеварения, мочевыводящей системы, а также ВИЧ, анемия и острая и хроническая лучевая болезнь. Данный список утвержден в 2004 году.

Генерал-майор МВД Татьяна Москалькова назначена Госдумой на пост уполномоченного по правам человека в конце апреля 2016 года. Москалькова дважды избиралась в Госдуму от фракции «Справедливая Россия». Ранее она занимала пост зампредседателя парламентского комитета по делам СНГ.

Теги: омбудсмен , Татьяна Москалькова
Главное
Реализацию «закона Яровой» предложили провести за счет абонентов Технологии и медиа
Материалы по теме
Москалькова подготовила закон об освобождении тяжелобольных осужденных Политика
Москалькова получила ответ СК по сообщениям о преследовании геев в Чечне Общество
Омбудсмен Москалькова заявила о недопустимости преследования за атеизм Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку