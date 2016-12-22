Москалькова попросила суд об освобождении осужденного инвалида

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в Мосгорсуд ходатайство об освобождении тяжело больного Антона Мамаева. Об этом говорится в заявлении омбудсмена.

Уполномоченный также посетила Мамаева в городской клинической больнице № 20 города Москвы и обратилась в ​Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России с просьбой ускорить процесс медицинского освидетельствования осужденного, которое должно дать основания для освобождения инвалида. «Я нахожусь в постоянном контакте с родителями Антона, представителями ФСИН России и прокуратуры. Сделаю всё зависящее, чтобы эта сложная ситуация разрешилась как можно быстрее и с положительным итогом», — сказала она.

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Ранее Москалькова, как сообщал ТАСС, добилась перевода осужденного инвалида-колясочника с тяжелой формой мышечной дистрофии Антона Мамаева из СИЗО в больницу. Мамаев является инвалидом первой группы. Он был приговорен к четырем с половиной годам колонии за разбой, совершенный в отношении бывшего бойца спецназа.

https://www.instagram.com/p/BWZrPjaFP2c/?taken-by=moskalkova.official&hl=ru

Мамаев обвинялся в разбойном завладении мотороллером с угрозой насилия. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске признан соучастником разбоя и осужден на три года.

12 июля Москалькова подготовила законопроект, касающийся освобождения тяжелобольных заключенных. Законопроект вносит изменения в ст. 81 УК РФ, где вместо возможности освобождения тяжелобольных заключенных Москалькова предлагает прописать обязательность.

На данный момент право на освобождение дают ​туберкулез, рак четвертой стадии, тяжелые формы диабета, хроническая почечная недостаточность, психические и нервные расстройства, болезни сердца и легких, системы пищеварения, мочевыводящей системы, а также ВИЧ, анемия и острая и хроническая лучевая болезнь. Данный список утвержден в 2004 году.

Генерал-майор МВД Татьяна Москалькова назначена Госдумой на пост уполномоченного по правам человека в конце апреля 2016 года. Москалькова дважды избиралась в Госдуму от фракции «Справедливая Россия». Ранее она занимала пост зампредседателя парламентского комитета по делам СНГ.