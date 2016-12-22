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Прокурор рассказал о новых эпизодах взяток в деле полковника Максименко
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Прокурор рассказал о новых эпизодах взяток в деле полковника Максименко
Общество, 13:26
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Прокурор рассказал о новых эпизодах взяток в деле полковника Максименко

Главу управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета, полковника Михаила Максименко обвиняют по семи эпизодам получения взяток. Соответствующее заявление сделал прокурор в Мосгорсуде, сообщает ТАСС.

«Сейчас у Максименко семь эпизодов [взятки]», — заявил обвинитель, вышедший в суд с ходатайством о продлении ареста Максименко.

Ранее официальные ведомства и СМИ сообщали о четырех эпизодах получения взятки.​

«Коммерсантъ» 30 июня, ссылаясь на близкие к следствию источники, сообщил, что Максименко подозревают в том, что он брал взятки щенками элитной породы. При этом его защитники тогда заявили, что животные в деле их клиента не фигурируют, и отказались от дальнейших комментариев.

Кроме того, в отношении Максименко расследуется дело о вымогательстве вознаграждения у некоего Смычковского. «Коммерсантъ» предположил, что речь может идти о владельце строительного бизнеса Дмитрии Смычковском. Якобы он передал Максименко подержанный Jeep Wrangler стоимостью 1,5 млн руб., что подпадает под статью «получение взятки».

Помимо этого главе УСБ СКР вменяют получение 1 млн руб. от бизнесмена Бадри Шенгелии. По версии следствия, за эти деньги Максименко организовал возбуждение уголовного дела в отношении полицейских из Санкт-Петербурга, в 2014 году изъявших у Шенгелии часы Hublot, которые они потом не вернули.

По информации «РИА Новости», общая сумма взяток по трем эпизодам с участием Шакро, Смычковского и Шангелии составила 46 млн руб. Источник сообщил агентству, что от Дмитрия Смычковского — 2,65 млн руб., а от Шенгелии — $50 тыс. Ранее «Росбалт» сообщал, что от Калашова Максименко, Ламонов и Никандров получили €500 тыс. Эта информация подтверждается материалами дела, зачитанными на заседании 13 июля.

Следователь ФСБ заявлял «Коммерсанту», что расследование предполагаемой преступной деятельности полковника только в самом начале. По его словам, у полковника обширные связи, в том числе в криминальной среде. При этом в Следственном комитете ему удалось выстроить систему, при которой его подчиненным приходилось «удовлетворять его личные амбиции».

Главу УСБ СК России Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замглавы московского управления Дениса Никандрова задержали летом 2016 года. Всех троих подозревали в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемые обещали за вознаграждение помочь освободить из СИЗО приближенных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Ни один из них пока не признал вину.

Лефортовский суд 13 июня Максименко продлил срок содержания под стражей до 19 июля. В ответ его адвокаты подали апелляцию об изменении меры пресечения на домашний арест. Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию, признав решение Лефортовского суда законным.

Теги: Михаил Максименко
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