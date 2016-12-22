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Порошенко выразил надежду провести саммиты Украина — ЕС в Ялте и Донецке
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Порошенко выразил надежду провести саммиты Украина — ЕС в Ялте и Донецке
Политика, 13:08
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Порошенко выразил надежду провести саммиты Украина — ЕС в Ялте и Донецке

Президент Украины Петр Порошенко выступил на открытии пленарной сессии саммита Украина — ЕС в Киеве и выразил надежду, что в будущем такие мероприятия будут проходить в Крыму и Донбассе, передает «Интерфакс-Украина».

«Я надеюсь, что когда-то мы проведем следующие саммиты Украина — ЕС, позвольте мне высказать это предположение, в Донецке и в Ялте», — сказал Порошенко.

Он также добавил, что сохранение единства внутри Европейского союза по вопросу поддержки Украины имеет ключевое значение для успешного противостояния «российской агрессии». По его словам, «ярким свидетельством» такой поддержки можно считать продление экономических санкций ЕС против России и «четкое подчеркивание» того, что санкции сохранятся «до полной имплементации минских соглашений».

Саммит Украина — ЕС проходит в Киеве 12 и 13 июля.

​Совет Европейского союза 19 июня продлил на год действие санкций против Крыма, до 23 июня 2018 года. Ограничительные меры предусматривают запрет на импорт продуктов из Крыма и Севастополя в ЕС, а также запрещают европейским компаниям и гражданам инвестировать в предприятия полуострова.

Секторальные санкции ЕС были также продлены в конце июня — до 31 января 2018 года. Эти меры касаются эмбарго на покупку российских вооружений, а также ограничивают доступ на европейские финансовые рынки ведущим российским банкам с мажоритарной долей государства в уставном капитале и крупным российским энергетическим компаниям.

Кроме того, в марте 2017 года до сентября были продлены персональные санкции ЕС против 150 физлиц и 37 организаций. Еще раньше до 31 июля был продлен пакет санкций, ограничивающий доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, который связан с минскими соглашениями.

Теги: Украина , Донецк , ЕС , Ялта , Петр Порошенко
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