Солдаты воинской части в Волгограде пожаловались на вымогательства

Солдаты, которые служат в воинской части № 22220 в Волгограде, пожаловались на издевательства и вымогательства со стороны руководства. Правозащитная организация «Материнское право» попросила волгоградскую военную прокуратуру проверить эту часть. Об этом сообщает волгоградский портал V1.

По словам главы правозащитной организации Нины Пономаревой, у военнослужащих в части вымогают деньги, отказывающихся платить «офицеры истязают морально и физически». Чтобы позвонить, владельцев телефонов требуют заплатить от 1 до 2 тыс. руб. Находящимся в госпитале «выставляют счета еще больше», отметила Пономарева.

После того как родственники солдат обратились в военную прокуратуру, служащим начали угрожать, «что будет еще хуже», отобрали телефоны и «проверяют СМС и всё содержимое телефона».

По словам матери одного из военнослужащих, у ребят забирают довольствие в 2 тыс. руб. Ее сын утверждает, что «деньги не стоят того ада», который им могут устроить за неповиновение.

Командир роты почетного караула, входящей в состав воинской части, Игорь Данилов заявил волгоградскому порталу, что «деньги не вымогаются», а телефоны солдатам выдают в «определенные приказом министра Минобороны России часы, в субботу и воскресенье».

Пресс-служба Южного военного округа отрицает жалобы и нарушение прав военнослужащих. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«Информация, опубликованная в ряде СМИ, о якобы имевшем место нарушении уставных правил взаимоотношений в роте почетного караула в Волгограде, не соответствует действительности. В адрес командования и правоохранительных органов ни от военнослужащих, ни от родственников никаких жалоб не поступало», — сообщили в пресс-службе ЮВО.