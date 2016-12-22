Канада сняла торговые санкции с Белоруссии

Власти Канады заявили о снятии торговых санкций с Белоруссии. Соответствующее сообщение опубликовано в официальной газете Canada Gazette и вступило в силу.

«Решение также отражает признание Канады, что правительство Белоруссии добилось прогресса в ключевых областях, касающихся прав человека, включая освобождение политических заключенных и проведение президентских выборов в октябре 2015 года, которые продемонстрировали большую приверженность международным нормам», — указывается в публикации.

Также власти Канады отметили снижение уровня насилия и «запугивания», который наблюдался на предыдущих президентских выборах в 2010 году. «Канада также признает конструктивную роль Белоруссии в проведении переговоров, направленных на прекращение огня и установление мира на Украине (минские соглашения) в сентябре 2014 года и феврале 2015 года», — отметили власти страны.

Канада ввела санкции против Белоруссии в декабре 2006 года. Страна объяснила свои действия тем, что хотела оказать давление на руководство Белоруссии, где, по мнению властей Канады, регулярно нарушались гражданские свободы и права человека.

США частично сняли санкции против нескольких белорусских компаний в октябре 2015 года. Также американским фирмам разрешили проводить с ними сделки. В феврале 2016 года Европейский союз снял санкции, введенные против президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 169 чиновников. Им разрешили посещать страны ЕС, а также с них сняли финансовые санкции.