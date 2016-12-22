Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,42 59,91 EUR Нал. 69,30 68,40 USD Бирж. 60,01 -0,75 EUR Бирж. 68,52 -1,15 USD ЦБ. 60,62 -0,12 EUR ЦБ. 69,45 +0,25 EUR/USD 1,14 -0,01 ММВБ 1954,39 +0,86% РТС 1025,68 +2,41% Brent 47,73 -0,77% DJIA 21541,30 +0,62% Nasdaq 6258,96 +1,06% FTSE 7416,93 +1,19%
Канада сняла торговые санкции с Белоруссии
Лента новостей
Fitch назвал главную угрозу для финансовой стабильности 20:59, Финансы Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 года тюрьмы за коррупцию 20:54, Политика В России продлили запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции 20:54, Общество Французский суд разрешил Google не платить налог на сумму более €1 млрд 20:52, Бизнес Впервые в истории Ирана главой авиакомпании стала женщина 20:45, Бизнес Минкомсвязь предложила понизить налоги для СМИ 20:39, Технологии и медиа Канада сняла торговые санкции с Белоруссии 20:39, Политика Американский теннисист установил новый рекорд на Уимблдоне 20:30, Спорт Hyperloop One провела испытания своей сверхскоростной системы транспорта 20:29, Технологии и медиа Мэр Переславля-Залесского признал вину по делу о хищениях 20:08, Политика Египет обогнал Китай по закупкам российских продуктов 20:02, Бизнес Дивиденды «Роснефтегаза» направят на поддержку авиастроения 19:49, Экономика СК оценил сумму хищений по делу экс-главы Татфондбанка 19:38, Бизнес Эксперты заявили об опасности отколовшегося айсберга для судоходства 19:30, Общество В Думе предложат ввести лицензии для организаторов экстремального отдыха 19:17, Политика Экс-глава службы безопасности ЮКОСа подал новое прошение о помиловании 19:11, Политика Минфин отказался от идеи ликвидации Фонда национального благосостояния 19:07, Экономика Дани Алвес подписал контракт с «Пари Сен-Жермен» 19:03, Спорт СК возбудил дело после убийства россиянина в Абхазии 19:02, Общество Кандидат Трампа в директора ФБР призвал «быть осторожным» с Россией 19:00, Политика Кремль раскрыл личность «спутника или спутницы» Путина на Валааме 18:54, Политика В рейтинг «молодых» университетов мира вошел один российский вуз 18:46, Общество Сколько сегодня стоят квартиры в домах, которые построил Полонский 18:40, Недвижимость Арестованного Ольховика переизбрали главой совета директоров «Т Плюс» 18:40, Бизнес СМИ обнародовали детали украинского законопроекта о реинтеграции Донбасса 18:33, Политика СМИ узнали об обысках налоговой на яхте Криштиану Роналду 18:16, Общество Мать задержанного на Украине военного попросила Порошенко помиловать сына 18:14, Политика Футболист «Зенита» перешел в «Ростов» 18:10, Спорт
Канада сняла торговые санкции с Белоруссии
Политика, 20:39
0
Канада сняла торговые санкции с Белоруссии

Власти Канады заявили о снятии торговых санкций с Белоруссии. Соответствующее сообщение опубликовано в официальной газете Canada Gazette и вступило в силу.

«Решение также отражает признание Канады, что правительство Белоруссии добилось прогресса в ключевых областях, касающихся прав человека, включая освобождение политических заключенных и проведение президентских выборов в октябре 2015 года, которые продемонстрировали большую приверженность международным нормам», — указывается в публикации.

Также власти Канады отметили снижение уровня насилия и «запугивания», который наблюдался на предыдущих президентских выборах в 2010 году. «Канада также признает конструктивную роль Белоруссии в проведении переговоров, направленных на прекращение огня и установление мира на Украине (минские соглашения) в сентябре 2014 года и феврале 2015 года», — отметили власти страны.

Канада ввела санкции против Белоруссии в декабре 2006 года. Страна объяснила свои действия тем, что хотела оказать давление на руководство Белоруссии, где, по мнению властей Канады, регулярно нарушались гражданские свободы и права человека.

США частично сняли санкции против нескольких белорусских компаний в октябре 2015 года. Также американским фирмам разрешили проводить с ними сделки. В феврале 2016 года Европейский союз снял санкции, введенные против президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 169 чиновников. Им разрешили посещать страны ЕС, а также с них сняли финансовые санкции.

Теги: санкции , Канада , Белоруссия , снятие санкций
Главное
Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 года тюрьмы за коррупцию Политика
Материалы по теме
Лукашенко назвал русский язык «национальным достоянием» Белоруссии Общество
Площадь Белорусского вокзала благоустроят за 925 млн руб. Бизнес
Лукашенко запланировал превратить Белоруссию в IT-страну Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку