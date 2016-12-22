Лавров ответил на критику представителя Госдепа США в свой адрес

Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на критику официального представителя Госдепа США Хизер Науэрт и посоветовал ей «не отставать от реальных событий». Об этом сообщает ТАСС.

Так Лавров прокомментировал ситуацию вокруг создания центра мониторинга в столице Иордании Аммане, который будет наблюдать за режимом прекращения огня в Сирии. Накануне Хизер Науэрт заявила, что Лавров «любит забегать вперед», а вопрос о создании мониторингового центра «еще прорабатывается». «Не понимаю, откуда эта дама может знать о том, что я люблю и чего я не люблю, мы с ней не знакомы», — заявил глава МИДа.

Он отметил, что не знает о правилах допуска к информации в Госдепе, добавив, что подписанный в Аммане представителями России, США и Иордании документ «содержит конкретный пункт, который фиксирует конкретную договоренность о создании такого центра». Лавров подчеркнул, что «забегать вперед никому не надо, но и отставание от слежения за реальными событиями не помогает в профессии дипломата».

Лавров 10 июля на пресс-конференции заявил, что российские, американские и иорданские представители договорились о создании мониторингового центра для того, чтобы наблюдать за соблюдением режима перемирия в зонах деэскалации в Сирии. По словам министра, центр будет находиться в прямом контакте как с правительственными войсками президента Сирии Башара Асада, так и с отрядами сирийской оппозиции.

Россия и США 7 июля договорились создать зону деэскалации в юго-западных районах Сирии. Перемирие в этих зонах вступило в силу 9 июля.