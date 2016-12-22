Кремль прокомментировал ограничение на программы Касперского в США

В Кремле сочли «политизированным решением» введенное накануне ограничение на использование разработанных российской «Лабораторией Касперского» программ в госструктурах США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Вашингтон исключил компанию Касперского из списка поставщиков программного обеспечения, чья продукция одобрена для использования в госструктурах США накануне, 11 июня. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на заявление агентства, которое обеспечивает работу госструктур США (GSA).

Введение ограничений означает, что чиновники могут использовать программное обеспечение, произведенное российской компанией, только если оно будет приобретаться вне рамок закупок, производимых GSA.

По словам Пескова, в Кремле знают о произошедшем. «Считаем, что это политизированное решение. Это компания абсолютно коммерческая, она оказывает коммерческие услуги», — сказал Песков. Он также добавил, что программные продукты «Лаборатории Касперского» «превосходят конкурентов».

По словам Пескова, в Кремле «сожалеют» в связи с решением США, однако он напомнил, что «у компании есть юридический арсенал для защиты своих интересов».

«Россия как государство будет делать все необходимое для защиты компаний за рубежом, считаем это своим долгом», — заключил Песков.

Запрет на государственные закупки программ «Лаборатории Касперского» последовал, после того как Bloomberg, ссылаясь на попавшую в его распоряжение переписку, сообщил, что основатель компании Евгений Касперский поддерживает тесные связи с руководством ФСБ. В компании, в свою очередь, заявили, что не сотрудничали и не сотрудничают ни с какими правительствами, и отметили, что, «судя по всему, «Лаборатория Касперского» оказалась втянута в геополитическую борьбу», где стороны пытаются «использовать компанию как пешку».