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Дума одобрила упрощающую получение украинцами гражданства поправку
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Дума одобрила упрощающую получение украинцами гражданства поправку
Общество, 15:38
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Дума одобрила упрощающую получение украинцами гражданства поправку

Госдума приняла во втором чтении поправку, упрощающую получение гражданства и вида на жительство для украинцев на основании нотариально заверенного отказа от гражданства Украины, сообщает «Интерфакс».

Для украинцев вводится правило, что отказ от гражданства Украины подтверждается заявлением, которое человек направляет в соответствующий полномочный орган этой страны. Документом, подтверждающим отказ от украинского гражданства, является нотариально заверенная копия заявления гражданина об отказе от имеющегося у него гражданства Украины.

Ранее, 10 июля, глава комитета Госдумы Павел Крашенинников предложил предоставить право гражданам Украины и других стран, власти которых затрудняют выдачу справок об отказе от гражданства, право публично заявить о выходе из гражданства. Он пояснил, что у украинцев возникают сложности с получением необходимых документов в полномочных ведомствах на Украине.

Один из источников издания в Думе сообщил РБК, что «ситуацию, связанную со справками от Украины, последние недели две обсуждали в разных кругах, в том числе в правительстве и МВД». По его словам, сначала рассматривали вариант внесения изменений в регламент МВД, но в ведомстве настаивают на изменении закона.

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) 16 июня предложил упростить предоставление гражданства России беженцам с Украины. Глава организации Михаил Федотов рассказал о предложении отказаться от требования, по которому желающим получить гражданство России необходимо предоставить доказательство о выходе из прежнего гражданства.

Теги: Госдума , гражданство , поправки , гражданство России
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